В Черновицкой области зафиксировали уже 546 случаев коронавируса - ОГА

За последние сутки лаборатория подтвердила болезнь еще у 84 пациентов.

В Черновицкой области сегодня медики получили лабораторные подтверждения еще 84 случаев инфекционного заболевания COVID-19.

Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня в своем видеообращении в Facebook.

«Мы имеем снова очень впечатляющую цифру установленных фактов инфицирования. Давайте задумаемся – это люди, которые не уезжали за границу, и там заразились. Они заразились здесь, дома», – сказал чиновник.

Как отметил председатель ОГА, среди новых пациентов, у которых обнаружили коронавирус, 54 – это жители Черновцов.

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«Задумайтесь, еще неделю назад в Черновцах было установлено пятеро инфицированных, теперь за один раз – 54», – сказал Осачук, призвав жителей области строго соблюдать карантинные правила. При этом чиновник отметил, что сейчас в Черновцах зафиксировано почти 150 случаев коронавируса.

По состоянию на вечер 13 апреля в Черновицкой области зафиксировано 546 случаев коронавируса. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Всего в Украине подтвердили 3102 случая коронавируса, умерли 93 человека, выздоровели - 97.

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