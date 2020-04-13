На Житомирщине число больных COVID-19 возросло до 112 человек

В области выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом.

В Житомирской области по состоянию на вечер 13 апреля количество больных COVID-19 возросло до 112 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

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"Только что получили новые результаты лабораторного анализа 48 проб биологических материалов жителей области. Согласно информации, на Житомирщине выявлены 17 случаев заражения COVID-19, из них 8 случаев - в Житомире", - написал он.

По данным Бунечко, 8 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Коростене, столько же — в Житомире и еще один случай установлен в Житомирском районе (с. Пряжев), у 62-летнего мужчины.

Таким образом, на Житомирщине по состоянию на вечер 13 апреля общее количество больных COVID-19 возросло до 112.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Житомирская ОГА сообщала, что в области были зафиксированы всего 95 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.