Как быстро похудеть: простые и проверенные методы сбросить лишнее (видео)

Прислушавшись к полезным советам, будете иметь идеальную фигуру.

Традиционное представление о похудении состоит из "пыточной голодовки" и изнурительных тренировок. Однако существуют действенные способы, как иметь идеальную форму, не утомляя себя интенсивными занятиями и диетами.

Мы подготовили для вас подборку хитростей, которые помогут сбросить вес быстро и без особых усилий.

Как быстро похудеть - эффективно и надолго

Бывают случаи, когда быстро похудеть необходимо: фотосессия, торжество, отдых. В таких случаях действенны самые простые диеты на 10 дней: гречневая диета, разгрузочные дни на яблоках, грейпфрутах, кефире. Диета на 10 дней дает быстрый, но недолговременный результат.

Диета на 10 дней даже полезна для организма, но только в том случае, если ты подготовилась к экстремальной разгрузке: заранее начала есть меньше, отказалась от мучных и мясных блюд.

«Вставать» с быстрой диеты после получения желаемого результата надо постепенно. Помни, что при возвращении к нормальному питанию ты снова наберешь вес. Поэтому лучше рассчитать диету на месяц, а затем продолжать правильно питаться.

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Как быстро похудеть в домашних условиях

Есть много способов быстро сбросить вес. Однако большинство из них оставят вас голодными и недовольными. Если у вас нет железной силы воли, тогда голод одержит над вами победу и заставит быстро отказаться от далекоидущих планов похудения. Предлагаем вам несколько правил, придерживаясь которых, вы легко и быстро похудеете, при этом не голодая.

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1. Потребляйте пищу, когда чувствуете голод. Голод способствует ожирению, ведь если вы в течение определенного периода времени не будете обращать внимания на чувство голода, впоследствии вы сорветесь. Перебор пищи приводит к увеличению веса.

2. Делайте легкие перекусы. Легкая еда для утоления голода добавляет энергии и сил. Идеальными продуктами для перекусов считаются орехи, сухофрукты, йогурты, злаки.

3. Питайтесь часто, однако малыми порциями. Позаботьтесь о том, чтобы ваше меню на день было разнообразным, интересным и полезным. Таким образом, вечером вас не будет соблазнять вредная или жирная пища. Однако ваш завтрак должен быть питательным и должен дарить утром бодрость и желание быть активным. Лучший вариант - омлет с куриным филе, овощами и чашкой ароматного чая.

4. Откажитесь от ужина. Помните, что ужин должен быть легким. Вместо того чтобы есть продукты, насыщенные жирами и углеводами, приготовьте, к примеру, вкусное овощное или фруктовое смузи.

5. Начинайте день со стакана воды с лимоном. Стакан теплой воды с лимоном натощак укрепляет иммунную систему, насыщает организм витамином С и калием. Кроме того, такой напиток стимулирует мозг и нервную систему, контролирует кровяное давление.

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6. Пейте чай без сахара. Диетологи утверждают, что именно зеленый чай помогает тем, кто худеет. Чай следует пить без сахара. Если вы очень любите сладости и не готовы отказаться от них отказаться, советуем заменить сахар медом.

7. Будьте энергичными и мыслите позитивно. Эксперты утверждают, что необязательно часами изнурять себя в спортзале, чтобы получить фигуру мечты. Достаточно просыпаться с хорошим настроением, правильно питаться, делать утреннюю зарядку и подвергать тело регулярным физическим нагрузкам, чтобы чувствовать себя сильным и здоровым.

Простые и действенные упражнения советует фитнес-тренер Ксения Литвинова.

Комплекс упражнений для быстрого похудения: видео

И помните что бы удержать вес, не нужно сидеть на диете, нужно поменять свои пищевые привычки!