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Инфекционист рассказал, когда в Украине можно ждать спада эпидемии

17:54, 13 апреля 2020
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У Украины есть шанс локализовать вспышку коронавируса / фото УНИАН

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Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал врач-инфекционист, профессор Вадим Терешин.

«По большому счету, сейчас все возможные потенциальные заболевшие либо люди в продромальном периоде (отрезок времени между инкубационным периодом и непосредственно болезнью. – Ред.) заехали. Ситуация локализована. И если будут соблюдаться действующие сейчас карантинные меры – пик, думаю, стоит ожидать в ближайшие 2-3 недели. А дальше дело потихонечку будет идти на спад», - отметил он, говоря о развитии эпидемии.

При этом врач пока не видит предпосылок для возникновения второй волны заболеваемости COVID-19 осенью, о котором предупреждают некоторые эксперты.

«Я предпосылок для этого не вижу. Если сейчас мы четко выдержим карантин, даже если он будет постепенно послабляться, но границы и дальше будут закрыты, а перемещение людей – ограничено в пределах Украины – я бы не боялся второй волны осенью», - отметил он.

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус не исчезнет, пока не будет создана вакцина от него. 

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