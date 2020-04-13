Инфекционист рассказал, когда в Украине можно ждать спада эпидемии
При сохранении нынешних карантинных мер пика эпидемии коронавируса в Украине можно ожидать в ближайшие несколько недель.
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Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал врач-инфекционист, профессор Вадим Терешин.
«По большому счету, сейчас все возможные потенциальные заболевшие либо люди в продромальном периоде (отрезок времени между инкубационным периодом и непосредственно болезнью. – Ред.) заехали. Ситуация локализована. И если будут соблюдаться действующие сейчас карантинные меры – пик, думаю, стоит ожидать в ближайшие 2-3 недели. А дальше дело потихонечку будет идти на спад», - отметил он, говоря о развитии эпидемии.
При этом врач пока не видит предпосылок для возникновения второй волны заболеваемости COVID-19 осенью, о котором предупреждают некоторые эксперты.
«Я предпосылок для этого не вижу. Если сейчас мы четко выдержим карантин, даже если он будет постепенно послабляться, но границы и дальше будут закрыты, а перемещение людей – ограничено в пределах Украины – я бы не боялся второй волны осенью», - отметил он.
Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус не исчезнет, пока не будет создана вакцина от него.
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