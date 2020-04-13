Нардеп Скороход рассказала, как ее с ребенком лечат от коронавируса

Она также добавила, что условия в больницах нормальные и она благодарна за лечение врачам.

Больные на коронавирус депутат Анна Скороход и ее младенец уже 10 дней находятся в инфекционном отделении 1-й клинической больницы. Скороход рассказала о состоянии их здоровья и лечении.

"Чувствуем себя намного лучше, идем на поправку. Ярко выраженных симптомов нет", – сказала Скороход в комментарии 24 каналу.

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"Сегодня сдавали повторные тесты, ждем результат. Это уже будет 4 тест у меня, все предыдущие были положительные", – отметила она.

"Мне продолжают давать антибиотики и я принимаю "Лопинавир" уже несколько дней, поэтому я надеюсь, что будет результат отрицательный. Ребенку также давали антибиотики, сейчас уже прекратили, потому что показатели уже лучше. Сейчас продолжаем симптоматическое лечение", - пояснила Скороход.

Она также добавила, что условия в больницах нормальные и она благодарна за лечение врачам.

Как сообщал УНИАН, 28 марта у внефракционного народного депутата обнаружили коронавирус. У нее были такие симптомы как ломота в теле, боль в голове и температура 38.

Когда она обратилась в поликлинику, то врачи заявили, что симптомы не похожи на коронавирус. На следующий день у нее появился сухой кашель и отсутствие ощущения запахов.

Скорая помощь отказалась ехать, а назад она сама поехала в Александровскую больницу. Благодаря удостоверению депутата ей все же сделали тест. Однако для получения точного диагноза она обратилась в частную клинику.

4 апреля в маленького ребенка Скороход тоже обнаружили болезнь.

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