Коронавирус в Черновицкой области: более 200 инфицированных, 24 больных – в тяжелом состоянии
16:46, 13 апреля 2020Страна
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Шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Иллюстрация REUTERS
В Черновицкой области в медицинских учреждениях лечатся 238 человек. У 201 пациента подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации.
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При этом в реанимациях больниц находятся 24 пациента в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – шестеро.
Всего с начала эпидемии за медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 383 буковинца, из них 30 детей.
За последние сутки в больницы госпитализировали 7 человек.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксированы 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.
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