Коронавирус в Черновицкой области: более 200 инфицированных, 24 больных – в тяжелом состоянии

Шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В Черновицкой области в медицинских учреждениях лечатся 238 человек. У 201 пациента подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации.

Читайте такжеЭпидемия в Лавре: умерли уже двое людей, инфекция подтвердилась у настоятеля Павла – СМИ

При этом в реанимациях больниц находятся 24 пациента в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – шестеро.

Всего с начала эпидемии за медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 383 буковинца, из них 30 детей.

За последние сутки в больницы госпитализировали 7 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксированы 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.