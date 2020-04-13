Рада внесла изменения в законодательство о защите населения от инфекционных болезней

Устанавливается, что виновные в неправомерном разглашении информации о случаях заболевания во время карантина привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3320).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 332 народных депутата из 384 зарегистрированных в сессионном зале.

За это решение проголосовали с учетом предложений комитета и технико-юридических правок.

Законом даются определения самоизоляции и обсервации, а также вносятся изменения в определение обсерватора.

Устанавливается, что на территориях, где введен карантин, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления предоставляется право устанавливать особый режим въезда, выезда на территории карантина и отдельных административно-территориальных единиц граждан и транспортных средств, а в случае необходимости - проводить санитарный осмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

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Также местные власти могут создавать на въездах, выездах на территории карантина и на отдельных административно-территориальных единиц, находящихся на территории карантина, контрольно-пропускные пункты.

Ранее в этих положениях не упоминались административно-территориальные единицы.

Устанавливается, что в случае установления карантина на время его действия и по мере необходимости органы исполнительной власти, органы местного самоуправления образуют на территории карантина временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали), обсерваторы.

Такие заведения образуются по решению органов государственной власти и органов местного самоуправления с целью дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению с возможностью использования помещений и имущества других заведений и учреждений.

Обязательной госпитализации в специализированные больницы подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями, а также лица с симптомами таких заболеваний.

Порядок обустройства и функционирования обсерваторов, временных учреждений здравоохранения устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

Обсервации и самоизоляции подлежат лица, подпадающие под критерии, определенные в решении об установлении карантина.

Лица, изъявившие желание покинуть территорию карантина до его отмены, должны получить справку о возможности выезда из зоны карантина в течение инкубационного периода болезни, которая выдается по результатам медицинского обследования в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

На период пребывания в самоизоляции, обсервации, в специализированных госпиталях, лицу выдается листок нетрудоспособности, который оплачивается в размерах и порядке, установленных законодательством для лиц, признанных временно нетрудоспособными вследствие заболевания.

Учет инфекционных болезней базируется на системе обязательной регистрации каждого случая, независимо от места и обстоятельств обнаружения и оперативного (экстренного) сообщение о нем в учреждения здравоохранения определенных центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения для осуществления противоэпидемических мер (ранее - сообщение о нем в соответствующий орган государственной санитарно-эпидемиологической службы).

Кроме того, вводится норма, что в решении об установлении карантина может определяться особый порядок учета, регистрации и обмена информацией о случаях заболевания в период карантина. Лица, виновные в неправомерном разглашении информации, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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