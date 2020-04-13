Минздрав призывает украинцев оставаться дома на Пасху и соблюдать карантин

В министерстве обращаются к верующим с просьбой оставаться дома и приобщаться к богослужениям онлайн.

Минздрав призывает украинцев оставаться дома на Пасху и соблюдать режим карантина во время праздников из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Минздрав призывает: оставайтесь дома на Пасху и придерживайтесь режима карантина даже во время праздников!", - говорится в сообщении.

В ведомстве констатировали, что приближаются пасхальные праздники, на которые миллионы украинцев традиционно ходят в церковь, а потом собираются за большим столом в кругу родных.

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"Но из-за пандемии коронавируса в мире даже традиции впервые за десятки лет меняются. Верующие остаются дома и приобщаются к богослужениям онлайн. Все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Уберегите себя от инфицирования и не подвергайте опасности окружающих. С праздниками! Мира и благополучия вашим семьям! Будьте здоровы!", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 апреля уже зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, 93 человека умерли, 97 - выздоровели.

Христиане западного обряда в этом году отметили Пасху 12 апреля. Христиане восточного обряда будут праздновать на неделю позже, 19 апреля.

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