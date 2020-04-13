Одесса чудом получила современные аппараты ИВЛ - глава “Медгаранта”

Александр Островский пояснил, чем именно вызвано резкое повышение цен на аппараты ИВЛ.

В Одесскую городскую инфекционную больницу были поставлены 9 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нового поколения, произведенные немецкой компанией DIXION, по ценам ниже прайсовых. Об этом в интервью на сайте Цензор заявил владелец компании-импортера медицинского оборудования “Медгарант” Александр Островский, комментируя информацию в СМИ о якобы закупках в Одессу российского оборудования по завышенным ценам.

“Мы поставили одесской городской инфекционной больнице аппараты искусственной вентиляции легких Aeros 4600 немецкого производителя DIXION. На оборудование есть все документы, сертификаты, свидетельствующие, что они произведены в Дюссельдорфе. Это ИВЛ нового поколения, турбинного типа. Есть ИВЛ с таким же названием - Aeros 4600, но компрессорного типа, и именно они сертифицированы в России, в отличие от турбинных, которые поставили мы. Это разное оборудование, разные поколения, разные технологии – достаточно посмотреть на фото и сравнить. Когда на Россию наложили санкции, они запустили программу импортозамещения. И начали под маркой известных производителей выпускать устаревшие модели оборудования. Aeros 4600 турбинного типа в Россию в принципе не поставлялись. Соответственно, брать прайсы российских поставщиков и сравнивать с ценами немецкого оборудования нельзя. Еще раз повторю – это разное оборудование”, - подчеркнул Александр Островский.

Он рассказал, что прайс компании «Медгарант» на эти аппараты - 40 тысяч евро (около 1 млн 200 тыс.) для коммерческих организаций, а одесской инфекционной больнице они выставили цены значительно ниже. “Мы продали одесской больнице за 1 млн 28 тысяч, то есть дешевле. Цена могла быть ниже. Но немцы перед поставкой скорректировали инвойс, поставив нам цену выше на 30% от первоначальных договоренностей. У нас был выбор: либо платить, либо вообще остаться без аппаратов”, - отметил предприниматель.

Александр Островский пояснил, чем именно вызвано резкое повышение цен на аппараты ИВЛ. “В мире сейчас дефицит всего, что связано с производством ИВЛ. Поставщики комплектующих повысили цены в среднем на 30-40%. Турбин, на базе которых делают современные аппараты, не хватает, их негде брать. Комплектующие подорожали, логистика тоже. Если раньше цена перевозки составляла около 500 долларов за аппарат, то сейчас 1500 евро - не меньше. Нам сказали: либо доплачивайте, либо забирайте предоплату. И дали понять, что если мы откажемся, то эти аппараты тут же поедут в Италию, где их тоже острая нехватка. И мы вынуждены были взять по выросшей цене, потому что иначе остались бы без аппаратов. И нам еще повезло, потому что сейчас многие фирмы получают массовые отказы от иностранных производителей. У них есть собственный госзаказ – для потребностей внутреннего рынка они штампуют аппараты тысячами. А для других стран – квоты 5-7 штук в месяц”, - рассказал Островский.

Напомним, накануне в анонимных Telegram-каналах появилась информация, якобы компания-импортер медоборудования “Медгарант” поставила в Одессу российские аппараты ИВЛ по трехкратно завышенной цене. При этом информация ничем не подтверждается, ее источники не называются.