Если подъезд не обработают работники коммунальных служб, то жители могут сообщить об этом в городские службы 15-51 или 15-57.

Мэр Киева Виталий Кличко советует киевлянам чаще убирать в квартирах дезинфицирующими средствами, если подъезд не обработают работники коммунальных служб, то жители могут сообщить об этом в городские службы 15-51 или 15-57.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн пресс-брифинга.

Мэр обратился к жителям города с предложением участвовать в защите от вируса своих домов.

«Держите в чистоте подъезды своих домов. Специалисты из Китая говорят, что именно санитарная обработка помогла значительно уменьшить количество зараженных. Если вы видите, что ваш подъезд не обработают работники коммунальных служб, обращайтесь в контактные центры города 15-51 или 15-57. Мы будем разбираться», - отметил Кличко.