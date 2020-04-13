В Украине изучают возможность поставки в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства – ОП
В Украине изучают возможность поставки в больнице аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского.
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Отмечается, что на совещании обсудили возможности поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства. Сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.
«Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования», - отметил глава государства.
Дополнительно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в настоящее время за рубежом 15,6 тыс. украинцев пользуются возможностями программы МИД для решения своих логистических вопросов.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 апреля уже зафиксировано 3102 случаи коронавирусной болезни COVID-19, 93 человека погибли, 97 - выздоровели.
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