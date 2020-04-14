Финики: польза и вред для организма (видео)

Финики - не только вкусно, но и полезно. Для чего их нужно употреблять и при каких болезнях полезно есть финики.

Финики - такие вкусные и такие полезные плоды. Не зря в арабских странах их до сих пор называют "хлеб пустыни". Финики можно с легкостью использовать в кулинарии, добавлять их в десерты, делать закуски или просто лакомиться, запивая молоком. Но помимо прочего финики также полезны для нашего организма. Их плюс в том, что они прекрасно сохраняют свои благотворные свойства и в высушенном варианте.

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Состав и калорийность фиников

Финики состоят на две трети из углеводов, в составе этих плодов почти нет воды, 2,5% составляют жиры и около 2% в составе фиников составляют ценные белки. Витаминно-минеральный состав плодов финиковой пальмы также богат, в них содержится витамины А, В (В1, В2, В6), С, Е, К, минералы: калий, кальций, натрий, фосфор, марганец, медь, селен, цинк, железо, а также пектины, пищевые волокна.

В 100 граммах фиников содержится в среднем 282 ккал.

Полезные свойства фиников

помощь мозгу при значительных умственных нагрузках

укрепление иммунитета

улучшение микрофлоры кишечника и помощь при изжоге

утоление голода

выведение паразитов из организма

устранение анемии

стимулирование деятельности сердца

выведение мокроты при кашле

обновление организма после антибактериальной терапии

повышение гемоглобина

антистрессовый эффект

улучшение состояния волос и кожи

выведение лишнего холестерина из организма

Сушенные финики способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, повышают иммунную систему организма, а также нормализуют кислотно-щелочной баланс.

Употребление фиников помогает быстрее восстановится после тяжелых болезней, улучшает самочувствие при анемии, очищает легкие от мокрот.

Рекомендуют употреблять финики для здоровья при истощении, переутомляемости, умственной усталости, при малокровии, при поражении и воспалении дыхательных путей, в том числе при расстройствах нервной системы.

Приготовленные из фиников разнообразные отвары, настои и порошки помогают в лечении мигрени, анемии, рака и запоров.

Вред фиников

При всей пользе фиников есть определенные группы людей, которые должны ограничить их употребление. К ним относятся пациенты, страдающие диабетом, имеющие язву желудка, аллергии и различные почечные недуги. Непереносимость фруктозы является абсолютным противопоказанием к их употреблению.

Возможны неблагоприятные последствия при одновременном поедании фиников и цитрусовых. Также финиками не нужно увлекаться из-за повышенного содержания сахара. Ежедневная норма – не более 10 штук. А для людей, имеющих ожирение, эту дозу следует еще сократить.

После фиников остаётся налёт на зубах, который может привести к образованию кариеса. Поэтому после их употребления необходимо обязательно чистить зубы.

Финики для похудения

Существует мнение, что при помощи фиников можно похудеть. Однако это не совсем так. Их действительно можно и даже полезно употреблять во время диеты. Но важно помнить об уровне калорийности.

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Если вы хотите избавиться от лишних килограммов, то выберете подходящий рацион питания. А в периоды, когда вам потребуется быстрое насыщение, употребляйте небольшое количество фиников с молоком. Как правило, бывает достаточно всего 3 штук для утоления голода. Плюсом является и то, что эти сухофрукты обеспечивают насыщение на длительный срок.

В финиках много природного сахара, а именно глюкозы и фруктозы. Этот вид сахаров, который не откладывается нам на бедра, а полностью перерабатывается в энергию и питательную ценность для трудоспособности организма.

Могут стать превосходным заменителем сахара во время диеты для похудения. Для этого нужно финики измельчить и добавлять в напитки, каши, салаты с фруктов.

Растительные волокна, содержащиеся в финиках, помогают сохранить чувство сытости на более длительный период.