Ежедневно в киевскую лабораторию поступает все больше образцов для тестов на коронавирус - Кличко

Диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус.

В Киеве в течение выходных на лабораторное исследование доставлено более 800 образцов больных с подозрением на COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко во время онлайн-пресс-брифинга по распространению коронавирусной инфекции в столице.

«Ежедневно в Государственное учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» поступает все больше образцов для лабораторного исследования на ПЦР - на подтверждение или опровержение диагноза заболевания коронавирусом. В течение выходных в центр доставлены 827 образцов», - сказал мэр.

По его словам, всего в лабораторию на сегодняшний день доставили на исследование почти 4 300 образцов, из них четверть – это образцы, которые отобрали у киевлян 28 мобильных бригад медиков. Проработали в лабораторном центре уже более 4 100 образцов. Эти данные включают повторные тесты, потому что, когда человек выздоравливает, ему делают два повторных ПЦР-теста.

«Диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус», - добавил Кличко.