В Киеве зафиксировали рекордные 79 заражений COVID-19 за сутки, двое умерли

В столице на сегодня 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировано два летальных случая в результате заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Читайте такжеВ Киевской области коронавирус выявлен у 13 детей - ОГА

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания, увеличилось за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них шесть медиков. За минувшие сутки в столице, к сожалению, еще два летальных случая. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Среди заболевших киевлян 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

По данным КГГА, в Киеве в общей сложности зафиксировано уже 9 летальных случаев вследствие заболевания COVID-19. При этом вылечились 12 киевлян.

Как сообщал УНИАН, из случаев заболевания, зарегистрированных за прошедшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре. Лавра закрывается на карантин.

Читайте также: