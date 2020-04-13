В Киевской области коронавирус выявлен у 13 детей - ОГА

Подозрение на инфицирование у 684 человек.

В Киевской области подтверждено 216 случаев заболевания коронавирусом, из них 13 - у детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации

«По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на 10:00 13 апреля официально подтверждено 216 случаев заболевания коронавирусом. За ночь новые случаи не зафиксированы», - говорится в сообщении.

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Согласно информации ОГА, случаи инфицирования зафиксированы: в Обуховском районе - 43 (20 - пгт Козин, 4 - с. Романков, 8 - город Украинка, 10 - город Обухов, 1 - с. Красная Слободка) в Киево-Святошинском районе - 70 (11 - с.Софиевская Борщаговка, 8 - Крюковщина, 14 - город Вишневое, 9 - город Боярка, 5 - с.Гатное, 5 - с.Лесники, 4 - с. Святопетровское, 4 - с.Дмитровка, 2 - с.Тарасовка, 2 - с. Чайки, 1 - с. Борщаговка, 1 - с. Кременище, 1 - Белогородка, 1 - Капитановка, 1 - с. Новое, 1 - с. Гнатовка )

1 - в Барышевском районе; 2 – в Белоцерковском районе; 3 - в Бориспольском районе (2 с.Гнедин, 1 - с. Воронков); 6 – в Броварском районе (с.Зазимье, Княжичи по 2 случая, пгт Калита - 1 случай, Трибухи -1) 3 - в Бородянском районе; 4 – в Васильковском районе; 1 – в Иванковском районе; 3 - в Макаровском районе; 2 – в Мироновском районе; 3 - в Переяслав-Хмельницком районе; 1- в Полесском районе; 1 – в Рокитнянском районе; 6 – в Ставищенском районе; 11 - город Борисполь; 1 - пгт Бородянка; 6 - г. Буча. 2 – город Васильков; 6 - город Вышгород; 5 - город Белая Церковь, 10 - город Бровары; 12 - город. Ирпень; 4 - город Фастов; 1 - пгт Ворзель; 1 - город Гостомель; 1 - с. Коцюбинское; 1- пгт Ставище; 2 - город Кагарлык; 2 - город Переяслав; 1 - пгт Рокитное; 1 - пгт Иванков.

Указывается, что из них на стационарном лечении - 62 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 154 человека.

Среди заболевших - 13 детей: 3 - пгт Козин; 1 - Обухов; 1 - с. Лесники; 1 - с. Гатное; 1 - с. Борщаговка; 1 - г. Борисполь, 2 - г. Ирпень; 1- Полесский район, 1 – г. Фастов, 1 - г. Бровары

Выздоровели - 10 (5 женщин - 21 год Бровары, 35 и 43 года - К.-Святошинский район, 60 лет - Обухов, 53 года - Белая Церковь и 5 мужчин: 41 год - Ставищенский район, 41 год - Обуховский район, 51 год и 56 лет - Белая Церковь, 49 лет - г. Боярка).

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 человек. Подозрение на инфицирование у 684 человек. Установлено медицинское наблюдение за 1797 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировано 3102 случаи коронавирусной болезни COVID-19.

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