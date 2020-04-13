В Харькове у 11-месячного ребенка подозревают коронавирус: он в реанимации

По сведениям председателя ОГА, ребенок с матерью вернулись из Киева.

В Харькове с подозрением на COVID-19 в реанимации находится 11-месячный ребенок.

Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

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«За последние сутки у нас не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. И это очень хорошо. При этом, к сожалению, зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячного ребенка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы», - написал Кучер.

По его сведениям, ребенок с матерью вернулся из Киева.

«Мать с ребенком находится в больнице и сегодня также будет обследована лабораторно. Установлено два контактных лица», - добавил председатель ОГА.

Также, по информации Кучера, с начала регистрации COVID-19 в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений на коронавирус, из которых 11 случаев подтверждено, 20 опровергнуто.

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