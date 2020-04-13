Как роботизированные аптеки помогают людям в условиях карантина?

Распространение коронавирусного заболевания переносит фокус внимания на базовые ценности. Люди пытаются всеми силами удержать хрупкое здоровье: посещают семейного врача при первых признаках ОРВИ, пересматривают запасы домашней аптечки, более внимательно относятся к стратегическим покупкам.

В это непростое время роботизированные аптеки пытаются помочь населению. Еще 1 апреля 2020 они ввели большую акцию* и снизили стоимость товаров первой необходимости до 25%. Посетители роботизированных аптек могут приобрести средства гигиены, противовирусные и противоаллергические препараты со скидками. Также снижены цены на товары для малышей. Детские каши, смеси, пюре и соки стоят до 25% дешевле, чтобы молодым родителям не приходилось переживать о том, как прокормить малыша.

Роботизированные аптеки ввели скидки на более чем 200 товаров. В акционном перечне есть предложения для покупателей разного возраста и потребностей. Скидки действуют в аптеках под брендами «Благодия», «Аптека Шар@», «Аптека Копейка», «Аптека АНЦ».

Чтобы не выходить из дома без крайней необходимости, можете сделать предварительный заказ. Обратитесь в аптечную справку по телефону: 5900. Закажите нужные товары и сообщите, в какой роботизированной аптеке вам будет удобно их забрать. Когда получите сообщение о готовности заказа, посетите выбранную точку продажи, чтобы оплатить и получить покупки.

Роботизированные аптеки также идут на помощь людям, которые хотят поддержать пожилых родственников или создать дома собственную большую аптечку. Фармбренды «Благодия», «Аптека Шар@», «Аптека Копейка», «Аптека АНЦ» не ограничивают покупателей в количестве товаров. Посетите аптеку, чтобы сразу приобрести все, что может понадобиться и вам, и пожилым родственникам. Сейчас как раз действуют скидки на различные группы товаров.

Акция в роботизированных аптеках продлится не только во время карантина, но и после возвращения к обычной жизни. Скидки действуют с 1 апреля до 30 мая 2020 года. В течение этого времени посетители роботизированных аптек могут экономить до 25%, покупая нужные товары.

Фармбренды «Благодия», «Аптека Шар@» «Аптека Копейка» «Аптека АНЦ» помогают людям в трудном положении, предлагая скидки. Сэкономьте до 25%, не отказывая себе в нужных аптечных товарах!

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать в провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.