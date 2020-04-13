Нардеп Вельможный сообщил об осложнениях из-за коронавируса (фото)

Это подтвердила компьютерная томография легких.

У народного депутата из группы "Довіра" Сергея Вельможного, у которого подозревают коронавирус, обнаружили двустороннюю пневмонию.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook в понедельник, 13 апреля.

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Вельможный сообщил, что прошел компьютерную томографию легких, которая показала осложнения.

"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошел компьютерную томографию легких. Результат - двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен", - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Вельможный сообщил о госпитализации вместе с сыном из-за наличия у них симптомов коронавируса. У Вельможного лабораторный тест не подтвердил наличие коронавируса.

Позже Вельможный подтвердил, что у его сына диагностировали коронавирус.

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