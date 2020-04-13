Нардеп Вельможный сообщил об осложнениях из-за коронавируса (фото)
11:41, 13 апреля 2020Страна
213 0
Это подтвердила компьютерная томография легких.
У больного коронавирусом нардепа Вельможного начались осложнения / facebook.com/velmoza
У народного депутата из группы "Довіра" Сергея Вельможного, у которого подозревают коронавирус, обнаружили двустороннюю пневмонию.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook в понедельник, 13 апреля.
Читайте такжеНекоторые из депутатов уже вылечились от коронавируса - Разумков
Вельможный сообщил, что прошел компьютерную томографию легких, которая показала осложнения.
"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошел компьютерную томографию легких. Результат - двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен", - заявил депутат.
Как сообщал УНИАН, 21 марта Вельможный сообщил о госпитализации вместе с сыном из-за наличия у них симптомов коронавируса. У Вельможного лабораторный тест не подтвердил наличие коронавируса.
Позже Вельможный подтвердил, что у его сына диагностировали коронавирус.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter