Кабмин планирует внести "Плаквенил" в перечень препаратов программы "Доступные лекарства"

Во время пандемии коронавируса «Плаквенил» начали использовать для лечения пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19.

Для обеспечения больных системной красной волчанкой Кабинет министров планирует внести препарат «Плаквенил» в перечень лекарственных средств, входящих в программу «Доступные лекарства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

«На ближайшем заседании правительства, которое будет в среду, будет урегулирован вопрос с группой пациентов, страдающих ревматоидным заболеванием, прежде всего системной красной волчанкой, которые лечились таким лекарственным средством, как «Плаквенил»... Мы нашли решение. Он будет введен в перечень лекарственных средств, которые идут по программе «Доступные лекарства», для того, чтобы с помощью электронного рецепта он был в аптеках и был контролируемый оборот этого лекарственного средства», - отметил министр.

Читайте такжеЛьвов вернет компании-производителю фуфломицин "Протефлазид" - Садовый

Параллельно, по его словам, есть договоренность с производителем относительно обеспечения препаратом.

Справка УНИАН. Во время пандемии коронавируса «Плаквенил», который содержит действующее вещество гидроксихлорохин, начали использовать для лечения пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19. Это привело к ажиотажу вокруг этого препарата в аптеках.

По словам руководителя Минздрава Максима Степанова, в Украине около 14 тысяч больных системной красной волчанкой.

8 апреля Степанов заявил, что в Минздраве договорилось с компанией-производителем «Плаквенила» о поставке дополнительной партии препарата по всей стране.