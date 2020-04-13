Кабмин планирует внести "Плаквенил" в перечень препаратов программы "Доступные лекарства"
Для обеспечения больных системной красной волчанкой Кабинет министров планирует внести препарат «Плаквенил» в перечень лекарственных средств, входящих в программу «Доступные лекарства».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
«На ближайшем заседании правительства, которое будет в среду, будет урегулирован вопрос с группой пациентов, страдающих ревматоидным заболеванием, прежде всего системной красной волчанкой, которые лечились таким лекарственным средством, как «Плаквенил»... Мы нашли решение. Он будет введен в перечень лекарственных средств, которые идут по программе «Доступные лекарства», для того, чтобы с помощью электронного рецепта он был в аптеках и был контролируемый оборот этого лекарственного средства», - отметил министр.
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Параллельно, по его словам, есть договоренность с производителем относительно обеспечения препаратом.
Справка УНИАН. Во время пандемии коронавируса «Плаквенил», который содержит действующее вещество гидроксихлорохин, начали использовать для лечения пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19. Это привело к ажиотажу вокруг этого препарата в аптеках.
По словам руководителя Минздрава Максима Степанова, в Украине около 14 тысяч больных системной красной волчанкой.
8 апреля Степанов заявил, что в Минздраве договорилось с компанией-производителем «Плаквенила» о поставке дополнительной партии препарата по всей стране.
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