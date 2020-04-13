На Житомирщине коронавирусом заразились 11 медиков – ОГА
В Житомирской области у 11 медиков лабораторно подтвержден COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
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«Диагноз COVID-19 подтвердился лабораторным ПЦР-исследованием у 11 медиков области», - сказал он.
По его словам, в настоящее время состояние здоровья всех заболевших медиков удовлетворительное. Четверо из 11 лечатся амбулаторно.
Кроме того, по сведениям ОГА, по состоянию на 13 апреля в Житомирской области зарегистрировано 95 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
В частности к коронавирусную инфекцию зафиксовали в Житомире, Бердичеве, Малине, Коростене, Новоград-Волынском и в Радомышльском, Житомирском, Бердичевском, Черняховском, Коростышевском, Пулинском районах. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 в Бердичеве - 23 Коростене - 22 и Малине - 21.
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