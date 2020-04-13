В Украине в среднем ежедневно делают до 3 тысяч тестов на коронавирус - Минздрав
11:03, 13 апреля 2020Страна
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По новому алгоритму проводится тестирование всех пациентов, у которых воспаление легких.
Иллюстрация / REUTERS
В Украине в среднем за сутки проводится от 2 до 3 тыс. тестирований на коронавирусную болезнь.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
"Мы увеличили за эту неделю количество тестирований на коронавирус методом ПЦР. В среднем сейчас мы делаем от 2,5-3 тыс. тестирований за сутки", - сказал он.
Кроме того, по словам министра, по новым алгоритмам производится тестирование всех пациентов, у которых воспаление легких.
Степанов подчеркнул, что медицинские работники строго придерживаются утвержденных алгоритмов.
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