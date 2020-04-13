В ВСУ зарегистрировано 19 случаев инфицирования коронавирусом

Вчера вечером был подтвержден еще один случай заболевания у работника ВСУ, госпитализированного во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом "внегоспитальная двусторонняя пневмония".

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания COVID-19, из них один человек выздоровел и один умер.

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Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил.

"На 7:00 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 214 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 25 человек.

"Так, по состоянию на вечер 12.04 в ВС Украины, с помощью ПЦР-тестирования, был подтвержден еще один случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, у работника ВС Украины, что 8.04 был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом "внегоспитальная двусторонняя пневмония". Состояние здоровья стабильное тяжелое", - отметили в Медицинских силах.

Как сообщал УНИАН, в Вооруженных силах Украины по состоянию на 12 апреля было зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19, из которых один летальный, один человек выздоровел.