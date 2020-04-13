Некоторые нардепы уже излечились от коронавируса COVID-19 – Разумков

Спикер отмечает, что ситуация в парламенте стабильная.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что количество больных COVID-19 народных депутатов не увеличилось.

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Об этом он сообщил в эфире программы «Сниданок с «1+1» на телеканале «1+1».

На вопрос, сколько депутатов на сегодня болеет, Разумков ответил: «Количество не увеличилось. Наоборот, некоторые народные депутаты уже выздоровели, вылечились. И я надеюсь, что в ближайшее время вернутся к работе».

«Есть некоторая часть народных депутатов, которые находятся на самоизоляции, потому что имели контакты с теми, кто заболел. Однако, пока что ситуация в Верховной Раде стабильная, она работает», - добавил спикер.