Некоторые нардепы уже излечились от коронавируса COVID-19 – Разумков
09:21, 13 апреля 2020Страна
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Спикер отмечает, что ситуация в парламенте стабильная.
Дмитрий Разумков / REUTERS
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что количество больных COVID-19 народных депутатов не увеличилось.
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Об этом он сообщил в эфире программы «Сниданок с «1+1» на телеканале «1+1».
На вопрос, сколько депутатов на сегодня болеет, Разумков ответил: «Количество не увеличилось. Наоборот, некоторые народные депутаты уже выздоровели, вылечились. И я надеюсь, что в ближайшее время вернутся к работе».
«Есть некоторая часть народных депутатов, которые находятся на самоизоляции, потому что имели контакты с теми, кто заболел. Однако, пока что ситуация в Верховной Раде стабильная, она работает», - добавил спикер.
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