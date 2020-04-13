На Николаевщине уже пять больных COVID-19

Коронавирус обнаружен у двоих жителей села Вороновка, и у одного жителя города Вознесенск.

В Николаевской области по состоянию на 20:00 12 апреля зарегистрировано уже пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

По факту обнаружения первых двух случаев заболевания в области проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований и выявлено еще три положительных результата среди контактных. Из них два человека живут в селе Вороновка, один - в Вознесенске.

Читайте такжеПервые больные COVID-19 в Николаевской области находятся в реанимации

"В настоящее время проведено определение расширенного круга контактных в количестве 17 человек, которые требуют срочного лабораторного обследования", - говорится в сообщении.

В течение дня за медицинской помощью обратился один пациент с подозрением на COVID-19, который госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Сейчас в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19 и два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом. Еще три человека получают амбулаторное лечение на дому в условиях самоизоляции.

Всего за медицинской помощью в области обратилось 123 пациента с подозрением на COVID-19, из них 78 пациентов госпитализированы, 45 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля на Николаевщине, которая была "единственной чистой" в Украине областью, лабораторно подтвердили болезнь у двух женщин.

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