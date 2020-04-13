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В Кременчуге выздоровели мать и дочь, которые первыми в городе заболели COVID-19

02:19, 13 апреля 2020
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В Украине растет число тех, кто выздоравливает от коронавирус / фото: ua.depositphotos.com

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Малецкий.

«Сегодня действительно хороший день и по-настоящему праздничные новости! Две пациентки, мать и дочь, которые первыми заболели COVID-19 в Кременчуге - выздоровели! Это подтверждено лабораторно двумя ПЦР-тестированиями, которые показали отрицательные результаты. От всего города благодарю наших врачей за их сверхусилия в борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в Кременчуге остается восемь пациентов с коронавирусной болезнью. Все они находятся на лечении в инфекционном отделении ЛИЛ «Кременчугская», состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное, у нескольких пациентов - средней тяжести», - сообщил Малецкий.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта в Кременчуге был зарегистрирован первый в городе и Полтавской области положительный экспресс-тест на COVID-19 у женщины в возрасте 75 лет, с предварительным диагнозом «пневмония», которая за последнее время за границу не выезжала. Однако она контактировала с дочерью, которая приехала из-за границы, вскоре у нее также был обнаружен COVID-19.

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