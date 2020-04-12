В одном из районов Тернопольщины подтвердили коронавирус у 41 медика, четырем удалось выздороветь

Всего в районе заболели почти полторы сотни жителей.

В Монастыриском районе Тернопольской области подтверждена коронавирусная болезнь у 141 местного жителя, 41 из них - медики.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя райгосадминистрации Павел Дронь.

Среди заболевших, по словам чиновника, 11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров, семеро детей, 12 госслужащих, трое полицейских, двое учителей, священник, спасатель, заведующий детского сада, председатель ОТГ, сельский староста.

Всего в районе обследовали 716 человек, в том числе 241 медика.

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"Сегодня в святое вербное воскресенье извещаю о приятную весть по выходу из коронавирусной зависимости 4 инфицированных после их двойного тестирования - 1 врач райбольницы, 1 семейный врач, 1 медсестра и 1 мл. медсестра! С понедельника они приступают к работе", - написал Павел Дронь.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине вокруг новой жертвы коронавируса возник скандал.

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