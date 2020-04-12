Минздрав развенчивает фейки: задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса

В министерстве призвали при появлении каких-либо респираторных симптомов не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу.

С начала эпидемии COVID-19 в Украине распространяется много мифов о том, как можно уберечься от болезни или самостоятельно выявить коронавирус в организме.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения в своем Facebook, а также опровергло один из мифов.

В частности, Минздрав назвал фейком дыхательное упражнение, которое якобы определяет наличие у человека инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Речь идет об упражнении, которое предусматривает задержку дыхания на 10 секунд. Согласно распространенной информации, если человек смог так продержаться, то инфицирования у него нет.

«Это дыхательное упражнение не может определить отсутствие или наличие у вас COVID-19. Обратитесь к семейному врачу, если подозреваете COVID-19 у себя или близких», — информирует Минздрав.

В министерстве призвали при появлении каких-либо респираторных симптомов не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу. “Медицинские работники имеют четкий алгоритм действий и смогут проверить, болеете вы на COVID-19”, — отмечает ведомство.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина сейчас идет по сценарию, согласно которому новым коронавирусом будет инфицировано не более 2% населения.

В Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.