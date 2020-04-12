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В Черниговской области выздоровел первый пациент с коронавирусом

21:00, 12 апреля 2020
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается в Facebook на странице Корюковской центральной районной больницы, где лечился 21-летний парень.

"Сегодня получили повторные результаты полимеразной цепной реакции пациента - они отрицательные", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что тест ПЦР прошли медработники, контактировавшие с больным, они отрицательные.

Как сообщал УНИАН, две недели назад 21-летний парень вернулся из Польши и обратился в больницу из-за ухудшения самочувствия, его тест на коронавирус оказался положительным. Был установлен круг из 12 контактных лиц, которые находились на самоизоляции.

В общем на Черниговщине зафиксировано 9 случаев COVID-19, в том числе, один летальный. Очагами вспышки инфекционного заболевания определены два села в Борзнянском районе, а также города Носовка и Корюковка.

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