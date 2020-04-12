В Киево-Печерской лавре рассказали о госпитализации и здоровье митрополита Павла

В Лавре выявили 26 случаев инфицирования COVID-19.

Настоятеля Киево-Печерской Лавры, митрополита Павла 11 апреля госпитализировали в Александровскую больницу.

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Это ТСН.uа подтвердили в пресс-службе лавры.

"Владыку Павла госпитализировали в Александровскую больницу на всякий случай, поскольку он имеет проблемы с давлением, а также сахарный диабет. Он не на искусственной вентиляции легких, а находится в больнице в обычной палате, не в реанимации. Голос у него не хриплый, температура в пределах нормы", - сообщили в пресс-службе.

Информацию о результатах теста на коронавирус владыки Павла в пресс-службе не комментировали.

Ранее сообщалось, что Киево-Печерская Лавра стала эпицентром вспышки коронавируcа в столице: там выявлено 26 новых случаев инфицирования.

Как сообщал УНИАН, умер монах Киево-Печерской лавры, где в начале апреля была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19. По информации источника Zaxid.net, архимандрит умер от коронавирусной инфекции. Также сообщалось, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19 и который находился в самоизоляции, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу.

5 апреля в Киево-Печерской лавре информировали, что братия и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сдали тесты на наличие COVID-19, во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.