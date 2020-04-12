В ВСУ коронавирус выявили у 18 военных
В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 12 апреля зарегистрированы 18 случаев заболевания COVID-19, из которых один летальный, один человек выздоровел.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на данные командования Медицинских сил.
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Отмечается, что в изоляции находятся 180 человек, в том числе 20, у которых изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксированы 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.
В мире от начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 1,77 миллиона случаев заболевания COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 108,8 тысячи человек. Излечились от болезни более 404 тысяч человек.
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