В ВСУ коронавирус выявили у 18 военных

На изоляции находятся 180 человек.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 12 апреля зарегистрированы 18 случаев заболевания COVID-19, из которых один летальный, один человек выздоровел.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на данные командования Медицинских сил.

Читайте такжеВ Украине второй день подряд количество выздоровевших вот COVID-19 пациентов превышает количество умерших

Отмечается, что в изоляции находятся 180 человек, в том числе 20, у которых изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксированы 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.

В мире от начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 1,77 миллиона случаев заболевания COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 108,8 тысячи человек. Излечились от болезни более 404 тысяч человек.