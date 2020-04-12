В Украине второй день подряд количество выздоровевших от COVID-19 пациентов превышает количество умерших

Коэффициент летальности от коронавирусной болезни в Украине составляет 3%.

В Украине второй день подряд количество людей, которые выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19, превышает количество умерших.

Читайте такжеЧисло больных COVID-19 в мире растет, 108 тысяч человек погибли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга.

«Выздоровела у нас 89 человек, в том числе 7 медработников, которые ранее заболели коронавирусной болезнью. Умерли в целом 83 человека. У нас показатель выздоровления уже второй день превышает количество людей, умерших от коронавирусной болезни», - отметил Ляшко.

По его словам, за минувшие сутки выписаны 10 человек и один ребенок, но есть 10 сообщений о летальных случаях от коронавирусной болезни.

Также Ляшко сообщил, что коэффициент летальности от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине на сегодняшний день составляет 3%.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на 9.00 12 апреля зафиксировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.

Читайте также: