В Одесской области за сутки в десяти человек обнаружен коронавирус: никто из больных за границей не был

Заболевание выявлено в Одессе, в райцентрах одноименных районов области Измаил, Беляевка и Сарата, а также в поселке Староказачье Белгород-Днестровского района.

В Одесской области за сутки у десяти человек выявлено инфицирование COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 10 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом», - сообщил чиновник.

Заболевание выявлено в Одессе, в райцентрах одноименных районов области Измаил, Беляевка и Сарата, а также в поселке Староказачье Белгород-Днестровского района.

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По информации, полученной от медиков, никто из этих заболевших за границу не выезжал. Одна из зараженных женщин недавно была на поминальном ужине, где контактировала с инфицированным мужчиной, вернувшимся из Польши.

«Уже 63 человека в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19», - подчеркнул глава ОГА.

По его данным, заболели четыре женщины в возрасте от 36 до 71, четверо мужчин в возрасте 34-80 лет, а также 8-летняя девочка и 3-летний мальчик.

По другой информации, возраст двух заболевших детей – 2 года и 5 лет. Дети – из разных семей. Пока предполагается, что они заразились от людей, у которых болезнь протекает бессимптомно.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 апреля в Одесской области было зарегистрировано 53 официально подтвержденных случая COVID-19.

Сегодня мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что в городе инфицированы коронавирусом двое детей.