В Измаиле Одесской области COVID-19 обнаружили у двух детей

Дети находятся в изоляции, проводится необходимое лечение.

Сегодня в городе Измаиле Одесской области коронавирусную инфекцию выявили у двух детей.

«Коронавирус обнаружен у двух детей», - заявил мэр Измаила Андрей Абрамченко, передает корреспондент УНИАН.

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Он отметил, что дети находятся в изоляции, проводится необходимое лечение. Сейчас в состоянии пациентов наблюдается положительная динамика.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 апреля в Одесской области было зарегистрировано 53 официально подтвержденных случая COVID-19.

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