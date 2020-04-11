В Измаиле Одесской области COVID-19 обнаружили у двух детей
21:03, 11 апреля 2020Страна
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Дети находятся в изоляции, проводится необходимое лечение.
REUTERS
Сегодня в городе Измаиле Одесской области коронавирусную инфекцию выявили у двух детей.
«Коронавирус обнаружен у двух детей», - заявил мэр Измаила Андрей Абрамченко, передает корреспондент УНИАН.
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Он отметил, что дети находятся в изоляции, проводится необходимое лечение. Сейчас в состоянии пациентов наблюдается положительная динамика.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 апреля в Одесской области было зарегистрировано 53 официально подтвержденных случая COVID-19.
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