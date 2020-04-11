Первые больные COVID-19 в Николаевской области находятся в реанимации

В Николаевской области сегодня зафиксировали первые случаи коронавирусной инфекции у двух пенсионерок из села Вороновка Вознесенского района.

В Николаевской области две женщины с первыми в регионе положительными тестами на коронавирус находятся в реанимации.

Об этом на брифинге сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко, сообщает 24 Канал.

Недомогание они почувствовали еще 6 апреля, однако к врачам обратились лишь через три дня.

Больных перевезли в Николаевский областной центр инфекционных болезней. Результаты ПЦР-тестов получили 11 апреля.

Читайте такжеВ Кривом Роге из-за контакта с больной COVID-19 изолировали более 100 человек, в том числе врачей

"Первые больные COVID-19 женщины сейчас находятся в реанимации, их состояние - между средним и тяжелым, но пациентки не подключены к ИВЛ", - сказала Черненко.

Сейчас полиция и врачи устанавливают круг контактных лиц. По словам главного санитарного врача области Владимира Клочко, в Вороновке шесть человек, которые вернулись из-за границы, трое из них - еще в самоизоляции. Правоохранители расследуют, кто из них мог нарушить режим.

В населенном пункте проводят дезинфекцию, также ограничен въезд и выезд.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, по состоянию на 9:00 в Украине было 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Позже заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине больше нет областей, где не выявлено коронавирусной инфекции - по оперативной информации, первые два случая зафиксированы в Николаевской области у людей, вернувшихся из Польши.

СБУ проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской ОГА относительно непринятия неотложных мер для обеспечения потребностей региона для противодействия распространению коронавируса.

Первый случай COVID-19 в Украине был подтвержден 3 марта.