10 основных правил уберегут жизнь: врач дал советы, как не подхватить коронавирус
Коронавирусная инфекция не имеет лечения и вакцины, поэтому лучший способ уберечься от болезни - предотвратить инфицирование.
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Известный врач Ростислав Валихновский дал 10 практических советов, которых должен придерживаться каждый из нас, чтобы не заразиться смертельной болезнью, пишет ТСН.
Вот они:
1. Избегайте тесных контактов: вирус распространяется от человека к человеку:
- сохраняйте расстояние с другими людьми минимум 1,5 м;
- лучше избегайте мест скопления людей;
- это особенно касается людей, которые имеют высокий риск развития осложнений.
2. Часто мойте руки:
- теплой водой с мылом;
- по крайней мере 20 секунд;
- особенно после посещения общественных мест;
- особенно после того, как прикрывали рот/нос во время кашля/чихания.
3. Используйте антисептик, если не имеете возможности помыть руки:
он должен содержать по крайней мере 60% спирта.
4. Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту. В идеале вообще не касайтесь лица.
5. Покрывайте рот и нос во время кашля и чихания:
- используйте одноразовые салфетки или внутреннюю сторону локтя;
- использованные салфетки сразу выбрасывайте в мусорник;
- немедленно вымойте руки с мылом или используйте антисептик.
6. Постоянная дезинфекция:
- ежедневно дезинфицируйте поверхности, к которым часто касаетесь: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, туалеты, смесители и мойки;
- перед дезинфекцией используйте моющие средства, если поверхности загрязнены.
7. При отсутствии потребности выходить из дома, оставайтесь дома - самоизоляция.
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8. Если вы НЕ больны и не ухаживаете за больными, не нужно постоянно носить маску/респиратор
- рекомендуется носить маску в местах большого скопления людей;
- прежде всего, рекомендуется избегать любых мест скопления людей;
- при отсутствии неотложных нужд - оставайтесь дома.
9. Вы вернулись из страны, в которой царит эпидемия коронавирус, но у вас нет симптомов - самоизолируйтесь на 14 дней.
Первые симптомы коронавируса (лихорадка, сухой кашель, одышка), тогда немедленно звоните к семейному врачу и сообщите о посещении стран, в которых царит эпидемия и имеющуюся симптоматику.
10. Если вы заболели:
- оставайтесь дома;
- четко выполняйте все инструкции врача;
- ни в коем случае не пользуйтесь общественным транспортом;
- ограничьте контакт с другими людьми, которые находятся с вами в одном помещении;
- носите маску на лице, когда находитесь рядом с другими людьми;
- если вы не в состоянии носить маску (например, из-за того что это является причиной проблем с дыханием), носить ее должны люди, которые ухаживают за вами, заходя в вашу комнату.
Если мы будем придерживаться этих простых правил, мы минимизируем шанс заболеть на коронавирусную инфекцию.
Как не подхватить коронавирус: видео
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