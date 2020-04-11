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10 основных правил уберегут жизнь: врач дал советы, как не подхватить коронавирус

15:18, 11 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

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Известный врач Ростислав Валихновский дал 10 практических советов, которых должен придерживаться каждый из нас, чтобы не заразиться смертельной болезнью, пишет ТСН.

Вот они:

1. Избегайте тесных контактов: вирус распространяется от человека к человеку:

  • сохраняйте расстояние с другими людьми минимум 1,5 м;
  • лучше избегайте мест скопления людей;
  • это особенно касается людей, которые имеют высокий риск развития осложнений.

2. Часто мойте руки:

  • теплой водой с мылом;
  • по крайней мере 20 секунд;
  • особенно после посещения общественных мест;
  • особенно после того, как прикрывали рот/нос во время кашля/чихания.

3. Используйте антисептик, если не имеете возможности помыть руки:

он должен содержать по крайней мере 60% спирта.

4. Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту. В идеале вообще не касайтесь лица.

5. Покрывайте рот и нос во время кашля и чихания:

  • используйте одноразовые салфетки или внутреннюю сторону локтя;
  • использованные салфетки сразу выбрасывайте в мусорник;
  • немедленно вымойте руки с мылом или используйте антисептик.

6. Постоянная дезинфекция:

  • ежедневно дезинфицируйте поверхности, к которым часто касаетесь: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, туалеты, смесители и мойки;
  • перед дезинфекцией используйте моющие средства, если поверхности загрязнены.

7. При отсутствии потребности выходить из дома, оставайтесь дома - самоизоляция.

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8. Если вы НЕ больны и не ухаживаете за больными, не нужно постоянно носить маску/респиратор

  • рекомендуется носить маску в местах большого скопления людей;
  • прежде всего, рекомендуется избегать любых мест скопления людей;
  • при отсутствии неотложных нужд - оставайтесь дома.

9. Вы вернулись из страны, в которой царит эпидемия коронавирус, но у вас нет симптомов - самоизолируйтесь на 14 дней.

Первые симптомы коронавируса (лихорадка, сухой кашель, одышка), тогда немедленно звоните к семейному врачу и сообщите о посещении стран, в которых царит эпидемия и имеющуюся симптоматику.

10. Если вы заболели:

  • оставайтесь дома;
  • четко выполняйте все инструкции врача;
  • ни в коем случае не пользуйтесь общественным транспортом;
  • ограничьте контакт с другими людьми, которые находятся с вами в одном помещении;
  • носите маску на лице, когда находитесь рядом с другими людьми;
  • если вы не в состоянии носить маску (например, из-за того что это является причиной проблем с дыханием), носить ее должны люди, которые ухаживают за вами, заходя в вашу комнату.

Если мы будем придерживаться этих простых правил, мы минимизируем шанс заболеть на коронавирусную инфекцию.

Как не подхватить коронавирус: видео

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