10 основных правил уберегут жизнь: врач дал советы, как не подхватить коронавирус

Заразиться коронавирусом очень просто, но этого можно избежать.

Коронавирусная инфекция не имеет лечения и вакцины, поэтому лучший способ уберечься от болезни - предотвратить инфицирование.

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Известный врач Ростислав Валихновский дал 10 практических советов, которых должен придерживаться каждый из нас, чтобы не заразиться смертельной болезнью, пишет ТСН.

Вот они:

1. Избегайте тесных контактов: вирус распространяется от человека к человеку:

сохраняйте расстояние с другими людьми минимум 1,5 м;

лучше избегайте мест скопления людей;

это особенно касается людей, которые имеют высокий риск развития осложнений.

2. Часто мойте руки:

теплой водой с мылом;

по крайней мере 20 секунд;

особенно после посещения общественных мест;

особенно после того, как прикрывали рот/нос во время кашля/чихания.

3. Используйте антисептик, если не имеете возможности помыть руки:

он должен содержать по крайней мере 60% спирта.

4. Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту. В идеале вообще не касайтесь лица.

5. Покрывайте рот и нос во время кашля и чихания:

используйте одноразовые салфетки или внутреннюю сторону локтя;

использованные салфетки сразу выбрасывайте в мусорник;

немедленно вымойте руки с мылом или используйте антисептик.

6. Постоянная дезинфекция:

ежедневно дезинфицируйте поверхности, к которым часто касаетесь: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, туалеты, смесители и мойки;

перед дезинфекцией используйте моющие средства, если поверхности загрязнены.

7. При отсутствии потребности выходить из дома, оставайтесь дома - самоизоляция.

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8. Если вы НЕ больны и не ухаживаете за больными, не нужно постоянно носить маску/респиратор

рекомендуется носить маску в местах большого скопления людей;

прежде всего, рекомендуется избегать любых мест скопления людей;

при отсутствии неотложных нужд - оставайтесь дома.

9. Вы вернулись из страны, в которой царит эпидемия коронавирус, но у вас нет симптомов - самоизолируйтесь на 14 дней.

Первые симптомы коронавируса (лихорадка, сухой кашель, одышка), тогда немедленно звоните к семейному врачу и сообщите о посещении стран, в которых царит эпидемия и имеющуюся симптоматику.

10. Если вы заболели:

оставайтесь дома;

четко выполняйте все инструкции врача;

ни в коем случае не пользуйтесь общественным транспортом;

ограничьте контакт с другими людьми, которые находятся с вами в одном помещении;

носите маску на лице, когда находитесь рядом с другими людьми;

если вы не в состоянии носить маску (например, из-за того что это является причиной проблем с дыханием), носить ее должны люди, которые ухаживают за вами, заходя в вашу комнату.

Если мы будем придерживаться этих простых правил, мы минимизируем шанс заболеть на коронавирусную инфекцию.

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