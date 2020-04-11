43 медика в Кировоградской области инфицировались COVID-19

В Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых 6 летальных.

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В Кировоградской области из 106 зафиксированных больных коронавирусной болезнью 43 медработника.

Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Facebook.

«В Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых 6 летальных. 10 апреля в областной больнице от воспаления легких умер 71-летний мужчина из Кропивницкого, который был болен коронавирусом», - написал он.

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Балонь также уточнил, что среди инфицированных 43 медицинских работника: 8 - из областной больницы, 20 - из областного госпиталя ветеранов войны, 4 - из центральной городской больницы в Кропивницком, 6 - из частной клиники, 1 - из онкоцентра, 1 - из центра репродуктивной медицины, 1 - из центра экстренной медицинской помощи, а также двое сотрудников аптеки.

Кроме того, по его словам, среди инфицированных трое детей из Кропивницкого.

Балонь заметил, что у 41 жителя Кировоградской области легкое течение болезни, и они лечатся дома, 59 человек - на госпитализации.