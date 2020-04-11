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Во Львове 15 инфицированных COVID-19 в тяжелом состоянии, трое – на искусственной вентиляции легких

12:38, 11 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Львовский городской совет.

В целом, за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратился 701 человек, госпитализированы — 219, на амбулаторном лечении — 482 человека, выписаны — 145 человек.

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Сейчас в больнице находится 74 человека, из них в реанимации — 8 человек, на аппаратных ИВЛ — 3 человека. В общем, коронавирусную инфекцию выявлено у 96 человек, четыре человека умерли, 5 пациентов выздоровели.

Состояние большинства больных – средней тяжести, у 15 – тяжелое, 3 пациента – на искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки проведено 92 ПЦР-анализа, из них положительных — 14.

Как писал УНИАН, в Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Вскоре в Минздраве заявили еще о двух случаях инфицирования – в Николаевской области. Таким образом, вирус охватил все регионы страны.

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