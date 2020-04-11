Украина готова присоединиться к глобальным испытаниям ВОЗ, чтобы помочь найти лекарство от коронавируса - Степанов

Украина заинтересована в том, чтобы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям «Солидарность», направленным на то, чтобы найти лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения Украины готовы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям «Солидарность» Всемирной организации здравоохранения, конечной целью которых является найти лекарство от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на встрече с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

«Украина заинтересована в том, чтобы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям «Солидарность», направленным на то, чтобы найти лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Мы готовы изучить технические и технологические возможности присоединения к испытаниям и уже определили координаторов этого проекта со стороны министерства. Также нам интересны и другие направления взаимодействия, в частности по увеличению количества проведенных тестов на выявление COVID-19», - подчеркнул Степанов.

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Как отметил глава ВОЗ в Украине, международное сообщество максимально настроена на помощь Украине, и ВОЗ готова реализовать вышеуказанные инициативы в кратчайшие сроки.

По словам министра здравоохранения, в условиях пандемии коронавируса между Украиной и ВОЗ существует немало направлений сотрудничества: от оказания гуманитарной помощи до экспертных консультаций, проведения телемостов и обменаалгоритмами лечения.

«Нам важно развивать сотрудничество, чтобы совместными усилиями победить коронавирус. А уже потом, когда пандемия закончится, вместе работать для улучшения украинской системы здравоохранения», - резюмировал Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысила количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев

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