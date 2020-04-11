В Украине больше нет областей, где не выявлены случаи коронавируса – Ляшко

Первые случаи коронавирусной болезни на Николаевщине зафиксированы в Вознесенском районе у людей, которые вернулись из Польши.

В Украине больше нет областей, где не выявлены случаи коронавирусной болезни, первые два случая зафиксированы на Николаевщине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

"Сейчас пришла оперативная информация, хочу сообщить, что у нас уже нет ни одной области, в которой не зафиксированы случаи коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зафиксированы в Николаевской области", - сказал он.

По словам Ляшко, случаи коронавирусной болезни зафиксированы в Вознесенском районе у людей, которые вернулись из Польши.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине зарегистрировано 2511 случаев инфицирования COVID-19.