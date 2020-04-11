За сутки – 308 случаев: в Украине уже 2511 инфицированных COVID-19

Количество тех, кто выздоровел, превысило количество летальных случаев.

В Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 случаев.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 151; Волынская область — 52; Днепропетровская область — 55; Донецкая область — 11; Житомирская область — 74; Закарпатская область — 60; Запорожская область — 64; Ивано-Франковская область — 274; Кировоградская область — 106; Киев — 396; Киевская область — 149; Львовская область — 96; Луганская область — 3; Николаевская область — 0; Одесская область — 51; Полтавская область — 24; Ривненская область — 103; Сумская область — 69; Тернопольская область — 208; Харьковская область — 8; Херсонская область — 28; Хмельницкая область — 18; Черновицкая область — 409; Черкасская область — 93; Черниговская область — 9.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля 2020 года в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.