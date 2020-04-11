Шмыгаль рассказал, когда в Украине может начаться снижение заболеваемости коронавирусом

Глава правительства надеется, что после Пасхи ситуация начнет улучшаться.

Снижение заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после Пасхи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова Савика Шустера, передает НВ.

По словам главы правительства, он надеется, что после Пасхи заболеваемость коронавирусом начнет снижаться.

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"Тот переломный момент, я надеюсь, он наступит после Пасхи, когда мы начнем двигаться в низ по количеству выявленных заболевших, по количеству умерших. Тогда мы начнем предоставлять тот план (выхода из кризиса - ред.) и те меры, которые мы разработали, которые мы готовим сегодня, чтобы через 3-4 недели дать их малому и среднему бизнесу, городам, предприятиям…", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль презентовал предварительный вариант того, как планируется выводить Украину из состояния карантина. По его словам, до начала мая Украина будет жить в "режиме чрезвычайной ситуации".

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