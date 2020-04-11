Хмельницкий получит медицинские средства защиты от китайского города-побратима

Город получит 20 тысяч медицинских масок и 500 многоразовых защитных костюмов.

Хмельницкий договорился с городом-побратимом Шицзячжуан (Китай) о бесплатной передаче индивидуальных медицинских защитных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в вечернем обращении.

"Достигли договоренности с нашим городом-побратимом Шицзячжуан, и они бесплатно передадут 20 тысяч медицинских масок и 500 многоразовых защитных комбинезонов", - сказал мэр.

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Кроме того, он отметил, что с начала карантина было роздано более 40 тысяч медицинских масок жителям города, работникам коммунальных предприятий, в воинских частях.

Также городской голова сообщил, что в течение последних двух дней проведено экспресс-тестирование 378 человек из числа медиков и работников коммунального сектора. Из них 14 оказались сомнительными, результат которых должны подтвердить или опровергнуть тесты методом полимеразной цепной реакции.

"Ставим задачу за неделю протестировать 1 тысячу человек и выявить потенциальных носителей болезни и остановить распространение", - добавил Симчишин.

Ранее УНИАН сообщал, что в Хмельницком готовятся провести массовые экспресс-тесты и тесты ПЦР с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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