В Черновицкой области зафиксировано более 400 случаев коронавируса
В Черновицкой области сегодня медики получили подтверждение еще 30 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сегодня в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
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"Как бы нам этого очень не хотелось, я призываю всех, чтобы мы наконец начали движение в обратную сторону и пытались возглавить рейтинг Украины по наименьшему количеству инфицированных в Украине. Пока нам это не удается. Мы остаемся среди лидеров - регион, который имеет наибольший показатель в Украине. По состоянию на сегодняшний вечер мы имеем 409 случаев", - сказал глава ОГА.
При этом Осачук отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса в Черновицкой области умерли трое человек, а общее количество умерших составляет 13 человек.
Как ранее сообщалось, в Черновицкой области от коронавируса выздоровели уже 17 пациентов.
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