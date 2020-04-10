"Феномен" продолжается: на Николаевщине до сих пор нет коронавируса - ОГА (видео)
На территории Николаевской области по состоянию на 20:00 10 апреля нет подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
"В течение дня за медицинской помощью обратилось 11 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 3 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней". Другим 8 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Сейчас в инфекционном стационаре находится 17 пациентов", - говорится в сообщении.
С начала года за медицинской помощью обратились 118 человек с подозрением на коронавирус, из них 77 были госпитализированы, а 41 назначено амбулаторное лечение.
Читайте такжеТесты на коронавирус в Николаеве проводили с нарушениями - глава СБУ области
"Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 110 пациентов. В стадии обследования 8 человек. На сегодня обследована 81 лицо имеет отрицательный результат, 29 проб в работе. Также на протяжении 07.04 - 09.04.2020 обследовано методом ПЦР 108 человек с диагнозом "Пневмония" любой этиологии и контактных лиц с подозрительными случаями, и лиц, прибывших из-за рубежа, из них 33 человека имеют отрицательный результат, 75 проб в работе", - отметили в ОГА.
Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской областной госадминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
В Украине, по состоянию на утро 10 апреля, зафиксировано 2 тыс. 203 случая коронавирусной болезни COVID-19. В Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире