В Сумской области коронавирус подтвердили у четырех медиков
В Сумской области острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердили у четырех медицинских работников.
Об этом сегодня, 10 апреля, во время ежедневного онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора государственного учреждения "Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины" Владимир Збаражский.
"На сегодняшний день мы имеем четыре медработника, у которых мы подтвердили коронавирусную инфекцию. Это - Шостка, село Казацкое Конотопского района и один в Сумах", - отметил чиновник.
По его словам, в Сумах COVID-19 подтверждено у работницы частного медицинского центра.
"Она на самоизоляции, лечение проходит дома. У нее муж тоже врач. У него также брали анализы, но не обнаружили коронавирус. С больными женщина не контактировала", - рассказал Збаражский.
Как уточнил корреспонденту УНИАН заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, один из заболевших медработников в Шостке – заместитель директора по медицинской части местного центра первичной медико-санитарной помощи.
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Кроме того, в селе Казацкое заболел фельдшер.
"Он является внуком первого умершего на Сумщине от COVID-19 человека - 78-летней знахарки. Они вместе проживали. А всего заболевших в этой семье шесть человек, одна из которых скончалась", - рассказал Мацюк.
Как сообщал УНИАН, 76-летняя жительница села Казацкое, которая 25 марта умерла в реанимации Конотопской ЦРБ с подозрением на коронавирус, была местной знахаркой и принимала людей. Еще она контактировала с сотрудницей почты, которая заносила пенсию. Уже известно, что в село, где жила женщина, приехали работники из Польши – от них, скорее всего, она и могла заразиться коронавирусом. После смерти пациентки установили около 70 человек, которые контактировали с ней.
По состоянию на 10:00 сегодня, 10 апреля, в Сумской области было зарегистрировано 63 подтвержденных методом ПЦР случая COVID-19. Двое людей от коронавируса умерли, а один человек вылечилась.
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