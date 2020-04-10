На Сумщине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом ребенка от другого ребенка

Сейчас в Шостке выявлено 7 человек, которые заболели коронавирусом.

В городе Шостка Сумской области заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, обнаружили у двух малолетних девочек, которые вместе были на прогулке.

Об этом сегодня, 10 апреля, на своей странице в Facebook, сообщил Шосткинский городской голова Николай Нога.

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По его информации, подтвердило заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 12-летней девочки государственное учреждение «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».

«Сумской областной лабораторный центр подтвердил заболевание коронавирусом (COVID-19 – УНИАН) 12-летней девочки из Шостки. Она гуляла на детской площадке (ул. Рабочая) совместно с 9-летней подружкой, заболевание которой подтверждено ранее... Девочки просто погуляли вместе меньше часа. Прогулка принесла большую неприятность для родных и близких, которых больше 10. Все они теперь находятся в зоне риска», – написал мэр.

При этом он подчеркнул, что сейчас в городе выявлено уже 7 шосткинцев, которые заболели коронавирусом, а список контактных с ними лиц составляет более 50 человек.

Также Нога попросил горожан соблюдать условия карантина.

«Убедительно прошу еще раз придерживаться условий карантина. Детские площадки в городе закрыты для посещения. Впереди Вербное воскресенье и Пасха. Прошу каждого отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила карантина. Богу молится в такие сложные времена нужно еще чаще, но условия карантина нарушать опасно!», – подчеркнул городской голова.

На Сумщине это первый случай, когда заражение коронавирусом произошло от ребенка к ребенку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Сумском областном лабораторном центре, подтверждение заболевания COVID-19 у 9-летнего ребенка в Шостке установили 7 апреля. Девочка проживает в семье, где коронавирус обнаружили ранее у одного из взрослых членов семьи.

По состоянию на 10:00 сегодня, 10 апреля, в Сумской области было зарегистрировано 63 подтвержденных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) случаев COVID-19. Двое людей от коронавируса умерли, а один человек вылечился. В г. Шостка – 6 подтвержденных случаев.

В целом на Сумщине COVID-19 подтверждено уже у 5 детей в возрасте до 10 лет, еще 7 случаев заражения выявлено в возрастной группе от 11 до 20 лет.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине по состоянию на 4 апреля у двух детей в возрасте до 10 лет впервые подтвердили заболевание COVID-19 методом ПЦР.