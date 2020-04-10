Защитные костюмы, тесты ПЦР и маски: Зеленский сообщил об ожидаемых поставках в Украину

Президент отметил, что параллельно Украина наращивает собственное производство необходимых медицинских средств.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к концу недели в Украину из Китая и Южной Кореи в целом будет доставлено 150 тысяч одноразовых защитных костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР, почти 10 миллионов медицинских масок и другие медицинские средства.

Об этом президент сказал в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

«В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и в выходные», - заявил он.

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По словам президента, в целом за неделю будет доставлено почти полмиллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч реагентов, необходимых для ПЦР-тестирования. Кроме этого – 20 тысяч защитных очков, десять аппаратов ИВЛ и десять спецбоксов для транспортировки больных. А также почти 10 миллионов масок, которые поступят на полки украинских аптек.

Зеленский отметил, что параллельно Украина наращивает собственное производство необходимых медицинских средств. «На этой неделе отгружено четыре тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно. А самолетом из Китая, среди прочего, была доставлена промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине», - добавил он.