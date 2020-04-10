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На Хмельнитчине от COVID-19 излечились двое пациентов

20:12, 10 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила главный врач Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная.

Среди выздоровевших – 29-летняя хмельничанка, у которой первой в области диагностировали эту болезнь, и местный врач. Выздоровление подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-исследованиями.

По словам Поддубной, обе женщины после лечения должны самоизолироваться на 14 дней.

После выписки двух пациентов в Хмельницкой области больными коронавирусной инфекцией остались 16 человек.

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