На Хмельнитчине от COVID-19 излечились двое пациентов
20:12, 10 апреля 2020Страна
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В Хмельницкой области осталось 16 больных коронавирусной инфекцией.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на 19:00 10 апреля с Хмельницкой инфекционной больницы выписали двух пациентов, которые выздоровели от COVID-19.
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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила главный врач Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная.
Среди выздоровевших – 29-летняя хмельничанка, у которой первой в области диагностировали эту болезнь, и местный врач. Выздоровление подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-исследованиями.
По словам Поддубной, обе женщины после лечения должны самоизолироваться на 14 дней.
После выписки двух пациентов в Хмельницкой области больными коронавирусной инфекцией остались 16 человек.
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