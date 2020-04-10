Тесты на коронавирус в Николаеве проводили с нарушениями - глава СБУ области

Исследования на наличие коронавируса у жителей региона Герсак предлагает провести повторно.

Начальник областного управления СБУ Николаевщины Виталий Герсак заявил, что в региональном центре Минздрава проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы повторно.

Как сообщают "Преступности.НЕТ", об этом Герсак заявил на сессии областного совета в пятницу.

"За имеющемся данными врачи лечебного профилактического учреждения Николаевской области проводят отбор биологического материала у лиц, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, для дальнейшего проведения лабораторного исследования на базе Николаевского лабораторного центра МОЗ Украины. Одновременно получена информация, что медицинский персонал указанных медицинских учреждений допускает грубые нарушение при отборе биологических материалов у лиц, у которых есть подозрение на заболевание коронавирусной инфекции", - отметил он.

По его словам, медики использовали нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам.

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"По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре МОЗ Украины. Учитывая вышесказанное, можно считать, что все проведенные результаты могут не соответствовать действительности. С учетом изложенного, с целью сохранения биологической безопасности Украины, считается целесообразным организовать повторную проверку лиц, у которых есть подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией", – сказал Герсак.

Он обратился к начальнику облзадрава Павлу Георгиеву о результатах уже проведенных исследований, на что тот ответил, что поедет вместе с областным инфекционистом в лабораторный центр, чтобы разобраться в этой ситуации.

Как сообщал УНИАН, в Украине подтвердили 2203 случая коронавируса, умерли 69 человек, выздоровел 61. При этом Николаевская область по-прежнему остается единственной, где официально не зарегистрированы случаи COVId-19.

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