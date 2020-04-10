Больных коронавирусом в Украине будут лечить по-новому: в Минздраве обновили протокол
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине обновили протокол лечения больных COVID-19. По его словам, это позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 10 апреляОб этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что изменения были сделаны на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских экспертов.
«При необходимости впоследствии в протокол могут быть внесены дополнительные изменения для более эффективного лечения», – говорится в сообщении.
Так, актуализированный документ включает:
- более четкий алгоритм применения лекарственных средств;
- возможность применять лекарственное средство «Фавипиравир»;
- более подробную информацию относительно дозировок препаратов;
- усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;
- обновленные противопоказания, согласно актуализированной версии бельгийского наставления (рекомендации по лечению больных COVID-19).
Ранее УНИАН сообщал, что на Киевщине усиливают карантин из-за осложнения эпидемической ситуации.
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