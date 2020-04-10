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Больных коронавирусом в Украине будут лечить по-новому: в Минздраве обновили протокол

16:59, 10 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине обновили протокол лечения больных COVID-19. По его словам, это позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 10 апреляОб этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что изменения были сделаны на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских экспертов.

«При необходимости впоследствии в протокол могут быть внесены дополнительные изменения для более эффективного лечения», – говорится в сообщении.

Так, актуализированный документ включает:

  • более четкий алгоритм применения лекарственных средств;
  • возможность применять лекарственное средство «Фавипиравир»;
  • более подробную информацию относительно дозировок препаратов;
  • усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;
  • обновленные противопоказания, согласно актуализированной версии бельгийского наставления (рекомендации по лечению больных COVID-19).

Ранее УНИАН сообщал, что на Киевщине усиливают карантин из-за осложнения эпидемической ситуации.

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